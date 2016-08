Wanderung "Stillensteinklamm" der Naturfreunde

GRAMASTETTEN. Am Samstag, 10. September findet eine abwechslungsreiche Wanderung auf Wald-, Wiesen- und Güterwegen in der "Stillensteinklamm" der Naturfreunde Gramastetten, Eidenberg und Lichtenberg statt. Der Weg durch die Klamm ist gut ausgebaut. Die Gehzeit beträgt circa 4 Stunden und 30 Minuten.Interessierte können sich noch bis Donnerstag, 8. September bei Martin Buchgeher unter der Nummer 0664 / 84 30 314 oder per E-Mail unter m.buchgeher@linzag.net anmelden.