Peter Kern geht neue Wege - Ein Geschäftsführer und seine spannende Geschichte

06.10.2016, 11:14 Uhr

Wir haben ihn über seine Beweggründe interviewt.

Begegnungen mit Kunden und Mitarbeitern und die unterschiedlichsten Ausbildungen haben mir neue Wege aufgezeigt und weitere Perspektiven auf das Leben eröffnet. „Menschen“ haben mich schon immer interessiert. Auch mein Lebensmittelpunkt und meinegroße Familie am „Stall Hubertushof“ ist mir immer wichtiger geworden. Am Hof durfte ich die Arbeit mit Mensch und Pferd sehr intensiv miterleben. Das hat mich sehr bewegt und buchstäblich unter „Beschlag“ genommen und mich zum Entschluss gebracht mich Endedes Jahres mehr auf diesen Bereich zu konzentrieren.Mein Wunsch ist es, meine bisherigen Erfahrungen weiter zu geben und Menschen zu inspirieren zu ihrem sein und selbst zu finden. Mein Ziel ist es eine gute Balance zwischenberuflicher Verwirklichung und Zeit mit meiner Großen Familie zu finden.Schmidinger bedeutet für mich echte Handschlagsqualität. Ich habe bereits mit der Gründergeneration der Firma Schmidinger zusammengearbeitet. Schon immer stand hier der Mensch im Mittelpunkt. Die flachen Hierarchien und der persönliche Zugang zur Firmen-leitung führten zu einer familiären Kommunikation im Unternehmen, die ich bis heute sehr schätze.Inspirierend und vor allem wertvoll war für mich die Anlernphase mit dem Seniorchef. Seine Erfahrung und sein Weitblick gaben mir das Fundament für spätere wichtige Aufgaben. Vor allem die Übergabe der Firma auf die neue Generation und das dadurch geschenkte Vertrauen war ein sehr bewegender Moment. Ein weiteres Highlight waren unsere Christkindl-Aktionen, wo wir Familien unterstützt haben, die dringend Hilfe benötigten. Die strahlenden Augen und die Dankbarkeit der Menschen, sind mir bis heute in Erinnerung geblieben.Ich bedanke mich für die vielen tollen Momente die ich bei Schmidinger erleben durfte. Danke, dass ich nicht nur ein Teil von Schmidinger sein durfte, sondern auch eingeladen wurde, die Idee dieses Unternehmens maßgeblich mit zu gestalten. Bei allen Kollegen undFreunden des Unternehmens, bedanke ich mich für die freundschaftliche Zusammenarbeit. Der größte Dank gebührt Ihnen, meinen treuen Kunden: Bitte vertrauen Sie auch weiterhinauf „Schöne Aussichten!“Das gesamte Team von Fenster Schmidinger bedankt sich schon jetzt für die vielen tollen Momente, die wir mit Dir erleben durften! Wir wünschen Dir viel Glück und Erfolg auf Deinem neuen Lebensweg!