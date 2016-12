Erfolgreiches Schau- und Mitmachturnen in Gallneukirchen

03.12.2016, 16:50 Uhr

MIt Ausnahme der Skigymnastik präsentierten alle Bereiche der Sektion ihr Können. Die 4-6Jährigen eröffneten mit einem actionreichen Geräteparcours, die Frauen führten eine Einheit Stepaerobic vor, die 7-9Jährigen zeigten, was sie bereits an den Ringen und beim Kastensprung turnen können, die Kleinsten begleitet von einem Erwachsenen beeindruckten mit ihrem motorischen Geschick bei der Bewältigung diverser Hindernisstationen. Den krönenden Abschluss bildete die erst im Jänner gegründete Gerätturngruppe, die - bunt gemischt: Mädchen, Buben, Frauen und Männer- das Publikum mit ihren Übungen an Barren, Trampolin und Boden begeisterte.

So erfolgreich wie die Schauturnabschnitte waren auch die Mitmachteile, und vor allem Kinder jeglichen Alters fanden sich auf den Geräten ein und tobten sich einen Nachmittag lang im Turnsaal aus. Wer von den Kleinen gerade keine Lust hatte, die Geräte zu erkunden, konnte sich stundenlang in der gut ausgestatteten Spielecke beschäftigten, während Mama, Papa, Opa, Oma, etc. im Buffet einkehrten und sich der riesigen Auswahl an Mehlspeisen stellen durften.Nach vier Stunden war das Turnfest vorbei, und das Publikum und das Organisationsteam rund um Sektionsleiterin Manuela Kiesl waren sich einig, dass es eine wunderbare Veranstaltung war, bei der zweifellos erkennbar war, wie schön das gemeinsame Bewegen sein kann, egal ob man 1 1/2 Jahre alt ist oder 60.