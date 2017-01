kfb Frauennachmittag in Gramastetten

19.01.2017, 07:29 Uhr

Im Pfarrsaal wurden die Frauen erst mit Kaffee und Kuchen verwöhnt.Nachdem die vorgesehene Referentin wegen Krankheit kurzfristig ausgefallen ist, sprang kfb-Teamleiterin Petra Burger ein und hielt ein Referat, das alle begeistert hat.

Anschließend wurde Frau Ulrike Altmüller für die langjährige Arbeit im kfb-Mitarbeiterinnenkreis gedankt.Uli Altmüller war in der kfb lange Zeit für alles Liturgische verantwortlich: sie hat unzählige Gottesdienste vorbereitet und mitgestaltet oder geleitet, Totenwachen, Maiandachten, Kreuzwege....Frauennachmittage (waren früher in den Dörfern mehrere pro Winter) inhaltlich gestaltet, Messe vorbereitet und Thema präsentiert.Sie war verantwortlich für die Aktion Familienfasttag inklusive vier Predigten.Sie hat jederzeit Material und Ideen zur Verfügung gestellt und Zuversicht versprüht, wenn sich Resignation breit gemacht hat.In der Pfarre leistet sie Mesnerdienste, Schlüsseldienst (Kirche täglich auf- und zusperren), Kindergarten, FA Pfarrcaritas, Zugezogene, Kirchenbeitragsberatung, Liturgiekreis mit diversen Funktionen, immer einspringen....Der Dank an Uli wurde von lang anhaltendem Applaus begleitet.Die nächsten Termine der kfb Gramastetten sind:5. Februar, 9.45 Uhr Lichtmessfeier - Gottesdienst und anschl. Pfarrcafé5. März Familienfasttag12. März Suppensonntag9. Mai - Fußwallfahrt nach Lichtenberg22. Juni Buswallfahrt nach Pinsdorf und anschließend Stadtführung in Vöcklabruck