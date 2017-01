Pferdeschlitten- und Galopprennen Untergeng

AT

Oberösterreichs größtes Pferdeschlitten- und Galopprennen findet am 22. Jänner 2017, ab 13.00 Uhr wieder in der Showarena Untergeng statt.



Der Reit- und Fahrverein Kirchschlag/ Geng veranstaltet am 22. Jänner 2017 wieder das traditionelle Pferdeschlitten- und Galopprennen. Für Reiter und Pferdefreunde wird es wieder spektakulär beim Galopprennen, bei Einspännerbewerben, Trabrennen und vielem mehr geben. Alle Bewerbe sind offen, sowohl für Reiter als auch für Fahrer. Jede Menge Spaß und Aktion für Pferdeliebhaber sind bei freiem Eintritt garantiert und nebenbei sorgen Jause, Getränke und frische Bauernkrapfen für Stärkung. Informationen für Teilnehmerinnen und Anmeldung unter urfv.kirchschlag-geng@gmx.at