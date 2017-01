Do gemma hin und mochn uns schlau …

FELDKIRCHEN. Am Freitag, 20. Jänner, besteht die Möglichkeit sich von

13 bis 18 Uhr beim Tag der offenen Tür einen Überblick über das umfangreiche Ausbildungsangebot an der dreijährigen Fachschule Bergheim in Feldkirchen zu verschaffen. Ausbildungsschwerpunkte sowie Abschlüsse und weitere Berufsmöglichkeiten werden präsentiert. Schülerinnen der dritten Klasse führen den ganzen Nachmittag die zukünftigen Schüler sowie deren Eltern durch das gesamte Schulgebäude inklusive der Praxisräume und dem adaptierten Internat. Auch Informationen zum nächsten Abendschullehrgang können eingeholt werden. Für das leibliche Wohl der Gäste ist im Speisesaal gesorgt.