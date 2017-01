Kartenvorverkauf

Faschingssitzungen

Die Bergbau und Hütten Traditionsmusik Arnoldstein und das diesjährige Faschingsprinzenpaar laden ein zur 24. Arnoldsteiner Faschingssitzung am Samstag, dem 4. Februar. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kulturhaus Arnoldstein. Mit dabei: Die Band3L aus dem Lesachtal.Karten ab 9. Jänner 2017 beim Genusswirt Wallner erhältlich, oder unter www.traditionsmusik-arnoldstein.at.Die Faschingssitzungen gehen eigentlich auf die Mitternachtseinlagen beim alljährlichen BBU-Ball zurück. Weil das Publikum von diesen so begeistert war, beschlossen die Hütten Traditionsmusik zunächst, diese "Einlage" an den Beginn des Balls zu setzen. Schon im darauf folgenden Jahr begann der "eigentliche Ball" erst nach Mitternacht, womit die Umbenennung zur Faschingssitzung längst überfällig war. Seit damals findet diese wegen großen Andrangs mehrmals im Fasching statt.

Prinzenpaar 2017

Termine der Faschingssitzungen im Kulturhaus Arnoldstein:

Das "amtierende" Prinzenpaar 2017 wurde am Sonntag, dem 13. November 2016 wieder um 18.11 Uhr im "Weißen Saal" beim Genusswirt Wallner durch den Kanzler Johann Kugi vorgestellt und getauft. Prinz Blasius Musikus Michael der XXIV (Michael Podlipnig)- Trommlerfürst und Chiptester sowie Kirchtagsfeger zu Gailitz und zu Arnoldstein. Prinzessin Sabine Antolitsch - Herrin über Kreide, Tafel und Klassenbuch.Samstag, 04. Februar 2017 - Beginn 19:30 UhrFreitag, 10. Februar 2017 - Beginn 19:30 UhrSamstag, 11. Februar 2017 - Beginn 19:30 Uhr