Bilanz eines eiskalten Jänners: Um 50 Prozent mehr Totesfälle

Dazu passen auch die Zahlen der Bestattung Kärnten, die mit 70 Mitarbeitern im Großraum Villach-Klagenfurt-St. Veit die Nummer 1 ist. "Im Jänner 2016 hatten wir insgesamt 207 Tote, heuer waren es 319", sagt Geschäftsführer Andreas Waldher. Ähnliche Steigerungsraten meldet auch Martin Unterscheider vom gleichnamigen Bestattungsinstitut in Afritz. "Wir sind teilweise an das Limit unserer Kapazitäten gekommen", sagt der Unternehmer über den tödlichsten Monat seit vielen Jahren.Über die Ursachen der Sterbewelle können auch Experten nur mutmaßen. Der Jänner war zwar der kälteste seit 1987, bestätigt der aus Villach stammende Experte der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Gernot Hohenwarter: "Im Vorjahr maßen wir in Villach einen Durchschnittswert von minus 1,3 Grad, heuer waren es minus 5,9 Grad."Doch Hans Mack, Chefmediziner im Magistrat Villach, warnt vor leichtfertigen Rückschlüssen. Dass die tiefen Temperaturen zur hohen Anzahl an Toten geführt haben, könne stimmen, Beweise gebe es dafür aber nicht. Zwar gelte die Regel "je kälter, desto mehr grippale Infekte bzw. echte Grippefälle", doch um Klarheit zu haben, müsste man sich jeden Todesfall einzeln ansehen.Dennoch sei dieser Jänner ein ernster Anlass, um über die Grippeimpfung nachzudenken. "In Villach haben wir bis jetzt 1.300 Menschen geimpft. Das ist nicht viel. Im Vergleich: Wir führen rund 5.000 Zeckenimpfungen pro Jahr durch", sagt Mack. Noch sei es nicht zu spät, sich impfen zu lassen. Die durch Österreich ziehende Grippewelle werde noch bis März spürbar sein. Eine Impfung kostet im Magistrat zwölf Euro.