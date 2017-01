Villach-Touristiker suchen neues Büro in der Innenstadt

25.01.2017, 10:44 Uhr

Neues Büro in Villach





Zusammenarbeit

Die Mitarbeiter der Tourismus-Region – auch Gesamtchef Georg Overs hat dort sein Büro – bleiben zwar vorerst noch in St. Ruprecht, doch auch dies hat ein Ablaufdatum. "Wir suchen ein neues Büro", bestätigt Overs der WOCHE: "Es soll mitten in Villach sein, wo uns der moderne Tourist braucht."Das neue Büro werden die Touristiker übrigens nicht alleine beziehen, auch das Stadtmarketing unter Gerhard Angerer (derzeit in der Lederergasse) soll dort einziehen. "Wir haben bei der Arbeit viele Überschneidungen, dieses Näherrücken macht Sinn", sagt Overs. Bis spätestens zur Jahresmitte will man eine neue, gemeinsame Adresse haben.