01.12.2016, 09:14 Uhr

Der Musikclub GEI feiert den 45er

TIMELKAM. "45 Jahre und kein bisschen leiser", ist das Motto im GEI Musikclub am Freitag, 2., und Samstag, 3. Dezember, wenn das 45-jährige Bestehen des Lokals gefeiert wird. 1971 wurde der Club als Diskothek "Papageno" gegründet, später wurde er unter dem Namen Mosquito weiterbetrieben. "Am Freitag, 2. Dezember, wird´s nostalgisch: die alten Chefs, Stammgäste und DJs sind eingeladen", kündigt Caroline Föttinger an. Sie betreibt den GEI Musikclub seit einigen Jahren gemeinsam mit Andreas Willstorfer. "Es wird hoffentlich ein Who is Who der gesamten Ära. Außerdem zeigen wir Dias und Fotos aus fast fünf Jahrzehnten", so Föttinger. Der Papageno-Mosquito-Abend am Freitag beginnt um 20 Uhr. Am Samstag gibt's ab 21.30 Uhr ein "Best of" der aktuellen GEI-Ära. Gäste, die das GEI Musikclub T-Shirt tragen, haben an diesem Abend freien Eintritt.

