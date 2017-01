Zum Jahresbeginn schneit es 35 Medaillen für SVV

21.01.2017, 15:24 Uhr

Während ganz Österreich in Schnee versank, gab es für das SVV-Team am 14. Jänner beim 6. Rupertusthermenpokal-Schwimmen in Bad Reichenhall eine wahre Lawine an Medaillen zu feiern. 26 Vereine aus Österreich und Deutschland reisten mit insgesamt 377 Aktiven zu diesem Bewerb an. Mit knapp 1800 Starts brachten die Schwimmer das Wasser zum Brodeln, während draußen Schneetreiben und Eiseskälte vorherrschte.

Die 16-jährigeerschwamm in ihrem Jahrgang insgesamt 5 Goldmedaillen und dazu sogar noch 3 Silbermedaillen. Aufgrund dieser hervorragenden Leistungen qualifizierte sich Ivana für das Finale der Jahrgänge 2000 – 2003 über 100 m Lagen. In einem knappen Rennen sicherte sie sich nach einem kräftezerrenden Tag noch den tollen 6. Platz.Eine ähnlich erfolgreiche Bilanz zog der 10-jährigenach dem Bewerb in Bad Reichenhall. Viele schnelle Zeiten wurden mit 4 Gold- und drei Silbermedaillen belohnt.Toll in Form zeigte sich auch(Jg. 2003), der sich über dreimal Platz 1 und zweimal Platz 2 freuen durfte. Mit dieser Leistung schaffte er als jüngster Teilnehmer die Qualifikation für das 100-m-Lagen-Finale der Jahrgänge 2000 – 2003 und schwamm dort zum sehr guten 6. Rang.Achtmal Edelmetall räumtein der Allgemeinen Klasse ab. Zwei Siege, sowie fünf Silber- und eine Bronzemedaille bedeuteten für Madita die Qualifikation für das 200-m-Lagenfinale der Offenen Klasse. In einem sehr spannenden Rennen erkämpfte Madita den starken fünften Platz. Der Rückstand auf die Siegerzeit betrug dabei nur knapp 2 Sekunden!Mit tollen Leistungen zeigte der 10-jährigeauf. Über 50 m Freistil und Schmetterling schnappte sich Anton die Silberne, und zusätzlich über 50 m Brust die Bronzene.In den beiden Brustbewerben (50 m und 100 m) schaffteim stark besetzten Jahrgang 2003 jeweils mit Rang 2 den Sprung auf das Podest.zeigte in allen vier Lagen sehr gute, konstante Leistungen in der Offenen Klasse. Eine Bronzemedaille holte er sich im Bewerb 50 m Rücken, und als Krönung qualifizierte er sich für das stark besetzte Finale der Offenen Klasse über 200 m Lagen. Bis zum Schluss kämpfte Michael um die Medaillen mit, und mit dem undankbaren vierten Rang schrammte er am Ende auch nur ganz knapp am Siegerpodest vorbei.Die Vöcklabrucker Medaillensammlung bei diesem Bewerb komplettierte der 10-jährigemit der Bronzemedaille im Bewerb 50 m Freistil.In der Wertung der punktebesten Leistungen warenmit Rang 2 in ihrer jeweiligen Klasse ganz vorne mit dabei.Insgesamt platzierte sich der Schwimmverein Vöcklabruck mit 14mal Gold, 17mal Silber und 4mal Bronze im Medaillenspiegel auf dem hervorragenden. Zu erwähnen ist, dass die Vereine, die sich im Medaillenspiegel vor dem SVV platzierten, mit fast doppelt so vielen Schwimmern zu diesem Bewerb angereist waren.Umso höher sind die Erfolge der 15 Aktiven des SVV zu bewerten!