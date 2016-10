Oktoberfest mit Live Musik in Ruden

RUDEN: „O´zapft ist!“ heißt es am Wochenende in Ruden! Am, dem, abfindet im Gasthaus Hallenblick in Ruden ein großes Oktoberfest mit Live Musik statt. In einem einzigartigen Ambiente im ersten Obergeschoss der Reithalle Roscher werden den Gästen neben einem richtigen Oktoberbier wie im Münchner Brauhaus, saftige Stelzen und würziges Geselchtes serviert.