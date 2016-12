Pferdesegnung am Stephanietag am KUCHERHOF in Niederdorf bei Greuth, Gemeinde Völkermarkt

26.12.2016, 23:54 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein kamen sehr sehr viele Menschen aus allen Richtungen, an die 40 Pferde waren da, um den Segen zu empfangen.Die Pferdesegnung wurde am Kucherhof vor drei Jahren initiiert von der Chefin des Hofes, Doris Vilanek; Vilanek selbst gestaltet viele Stunden mit Kindern im Rahmen der Pferde- und Reitpädagogik, daher waren auch sehr viele Kinder mit ihren Eltern gekommen.Christiana Potocnik gestaltete die Segensandacht, in Vertretung von Pfarrer Josef Damej; in der Andacht wurde um Segen für Mensch und Tier gebetet, die Segensgebete für Brot, Hafer und die Pferde gesprochen; in den Fürbitten und den betrachtenden Texten erbaten wir den Segen Gottes für unsere gesamte Schöpfung, wie wir auch einen Text aus der Heiligen Schrift, aus dem Schöpfungsbericht hörten.Mit dem "Gebet eines Pferdes", dem gemeinsamen Kreuzzeichen und dem Segen beschlossen wir die Andacht. Hernach besprengte Potocnik, ihres Zeichens Wortgottesdienstleiterin und Leiterin von Segensfeiern, jedes Pferd mit dem Weihwasser; Matthias Kucher, der Hausherr, verteilte gemeinsam mit Franz Schlatte Brot und Hafer an die Pferde.Das wunderschöne Ambiente am Kucherhof mit den vom Rauhreif stark bedeckten Bäumen machte die vielen Leute so richtig glücklich und froh; Tee, Glühwein und Kekse sowie Kuchen sorgten für eine kleine Stärkung. Voll Begeisterung wurde diese Freude zum Ausdruck gebracht, Staunen, Freude und eine wunderbare Stimmung war zu spüren. Unter den vielen Leuten: Franz Modre (Amtsleiter der Gemeinde Diex); Isabella Karnell (Blumen isabella); Tanja Wedenig (die Chefin von Frisörsalon Tanja in Tainach); die beiden Ministranten Rene und Dominik Sicher aus St. Margarethen ob Töllerberg; Christian Gleinzer mit seiner wunderschön geschmückte Pferdekutsche aus St. Margarethen ob Töllerberg; sehr beeindruckend waren auch die Zwergponys vom Tierhofl "K.N.U.T." aus Greuth.Alle Fotos: Corin Vilanek