Neue Partnerschule für die NMS Völkermarkt

09.12.2016, 13:14 Uhr

Die Osnovna Sola wird nun als Partnerschule für die Völkermarkter NMS-Schüler, die zum Sprachenschwerpunkt Slowenisch angemeldet sind, dienen. In diesem Schuljahr erfolgt der Kontakt mit den Schülern aus Kranj einerseits durch E-Mails in slowenischer Sprache und andererseits durch einen Besuch am 7. April 2017 in Kranj.