Sie ist die erste Bezirkspolizeikommandantin Kärntens

07.01.2017, 16:00 Uhr

Die ehemalige Stellvertreterin des Bezirkspolizeikommandanten von Völkermarkt übernimmt die Leitung des Bezirkskommandos in St.Veit an der Glan.



Stellvertreterin des Bezirkspolizeikommandanten

VÖLKERMARKT. Seit dem 1.Jänner nimmt der Bezirk St.Veit an der Glan eine Vorreiterrolle ein: Mit Hauptmann Daniela Puffing, übernimmt erstmals in Kärnten eine Frau die Leitung eines Bezirkspolizeikommandos. Am 3. Jänner wurde ihr von Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß das Ernennungsdekret überreicht.Nach Abschluss des Bachelorstudienganges „Polizeiliche Führung“ im Jahr 2013 konnte Daniela Puffing als Stellvertreterin des Bezirkspolizeikommandanten von Völkermarkt erste Erfahrungen in der Führung eines Bezirkes sammeln. Dass sie die erste Frau in einer solchen Position in Kärnten ist, spielt für die neue Bezirkskommandantin selbst keine große Rolle. „Bei meiner dienstlichen Tätigkeit stand nie das Geschlecht, sondern viel mehr die Leistung und Einsatzbereitschaft im Vordergrund. Ich habe aber nichts dagegen, wenn junge Menschen meinen Werdegang als Ansporn sehen, um sich für den Polizeiberuf zu bewerben“, so Puffing.

Nach Kärnten versetzt

Puffings Karriere beim Exekutivdienst begann am 1. September 1998 in ihrem Heimatbundesland Steiermark. Zuerst war sie an der Grenzkontrollstelle Spielfeld tätig. Ein Jahr später wechselte sie zur Polizei Graz und war, nach Absolvierung des Grundausbildungslehrganges, ab 2001 auf der Polizeiinspektion Karlauerstraße in der steirischen Hauptstadt zunächst als Mitarbeiterin, ab 2009 als Sachbearbeiterin eingeteilt.Im Oktober 2010 begann sie das Bachelorstudium „Polizeiliche Führung“ an der Fachhochschule Wiener Neustadt. Mit 1. September 2013 wurde sie auf eigenen Wunsch nach Kärnten versetzt und war bis Ende Februar 2016 als stellvertretende Bezirkspolizeikommandantin von Völkermarkt tätig. Seit 1. März 2016 führte sie den Bezirk St. Veit an der Glan interimsmäßig und beendete am 30. Juni 2016 den Masterstudiengang „Strategisches Sicherheitsmanagement“ ebenfalls an der Fachhochschule Wiener Neustadt.