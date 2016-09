O2-Wagner-Festival "WAGNER & HUMOR" im Rossstall Lambach SA 08.Okt.2016

AT

O2-WAGNER-FESTIVAL mit "WAGNER & HUMOR"

Samstag, 08.Oktober 2016 - 20:00 Uhr - ROSSSTALLL AMBACH



Brillante Musik & scharfer Witz sind garantiert (mehrfach ausverkauft im Musiktheater Linz) von und mit David Wagner. Alle die Wagner heißen oder Wagner im Namen haben, erhalten einen kostenlosen Begrüßungsdrink. Für alle Besucher mit Humor.



Wer könnte diesem Mann die Einladung auf ein Twix ausschlagen? David Wagner hat seinen Liedergarten ein paar Jahrzehnte lang gehegt und gepflegt - es war also höchste Zeit für die Ernte. Und so servierte der Allroundmusiker in der BlackBox des Linzer Musiktheaters sein erstes Soloprogramm Alles Wagner mit Liedern aus eigenem Anbau.



Jetzt kommt er zu O2 nach Lambach. Wagner ist nicht nur charmanter Enterainer, kurzweiliger Plauderer, gefinkelt reimender Texter, Marathonläufer und Dirigent. Bei ihm werden selbst musikwissenschaftliche Exkurse zu einer bravourös absolvierten Kabarett-Einlage! Feinste Unterhaltung!



Alle die Wagner heißen oder Wagner im Namen haben, erhalten einen kostenlosen Begrüßungs-Drink. AK-OÖN-Card € 14, -/ € 16, - Kartenreservierung: office(at)gruppeo2.at www.gruppeo2.at