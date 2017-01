Am Stadtplatz darf wieder gekurvt werden

17.01.2017, 15:30 Uhr

Eröffnung der EIS-8erBahn: In Wels brach am 13. Jänner wieder offiziell die Eis(lauf)zeit an.

WELS. Bei winterlichen Temperaturen wurde vergangenen Freitag um 17.00 Uhr feierlich die 800 Quadratmeter große Welser EIS-8erBahn eröffnet. Großes Interesse und Vorfreude war nicht nur bei den Partnern und Sponsoren bei der Eröffnungsfeier des eisigen Highlights der Wels Marketing & Touristik GmbH und der Welser Christkind GmbH spürbar. Nach aufregenden Showeinlagen am Eis und der offiziellen Eröffnung durch die Politik, wurde das Eis von hunderten Besuchern gestürmt und eingeweiht. Die jungen Römer des EC Wels begeisterten genauso wie die Crazy Lemons, das Synchronkunstlaufteam des Ersten Union Sportclub Traun, mit grazilen Shows das Publikum. Die Gesellschafter, Florian Fritsch, Josef Hofer, Helmut Platzer, Jörg Wanik und Gerald Spicker, freuen sich, die Erfolgsstory vom letzten Jahr fortzusetzen.