Neues Musikheim wurde drei Tage lang gefeiert

04.10.2016, 12:56 Uhr

16 Musikkapellen marschierten am Marktplatz von Offenhausen auf.

OFFENHAUSEN. Begonnen hat das Festwochenende mit einem tollen Konzert des Musikvereins Offenhausen mit dem Titel "Rock Classics". Blasmusik gemischt mit Rock stellte eine Symbiose der besonderen Art dar. Davon konnten sich über 450 Besucher selbst überzeugen, denn Hits von Metallica, The Scorpions, Guns'n'Roses, Lordi und 17 weiteren Rockgrößen ließen die Stimmung hochkochen. Am Samstag füllten dann 16 Musikkapellen den schönen Marktplatz von Offenhausen und gaben dem Festakt einen würdigen Rahmen. Nach den Ansprachen des Bürgermeisters und der Ehrengäste ging es zur Besichtigung der neuen Räumlichkeiten und weiter ins Sägewerk, wo mit den Bachmanninger Notnägeln und der Stadlmusik ordentlich bis in die Nacht gefeiert wurde.