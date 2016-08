Stipendiaten trafen beim Forum Alpbach auf Landesräte

31.08.2016, 12:30 Uhr

In Alpbach gab es die Möglichkeit zur Diskussion über Wirtschaftspolitik und Bildung mit den Landesräten Stelzer und Strugl.

BEZIRK. Wirtschaftslandesrat Michael Strugl traf sich kürzlich im Rahmen des Forums Alpbach mit zehn oberösterreichischen Stipendiaten, deren Teilnahme am dreiwöchigen Programm in Alpbach von verschiedenen Firmen gesponsert wird. Gemeinsam mit Bildungs-Landesrat LH-Stv. Thomas Stelzer diskutierte er mit ihnen über Wirtschaftspolitik und Bildung. Im Frühjahr 2016 wurden Studierende der oö. Universitäten und Fachhochschulen sowie oö. Studierende, die in anderen Bundesländern studieren, aufgerufen sich für die Teilnahme am Forum beim Club Alpbach Oberösterreich zu bewerben. Die Auswahl der Stipendiaten erfolgte durch ein Komitee bestehend aus den Rektoren der oö. Universitäten sowie Vertretern der FH Oberösterreich. Dank finanzieller Unterstützung namhafter Sponsoren konnte den ausgewählten Studierenden ein Vollstipendium mit Teilnahmegebühr und Unterkunftskosten gewährt werden. Nora Katona (Rechtswissenschaften) und Magdalena Plasser (Intercultural Mediation), beide 27, aus dem Bezirk gehören zu den glücklichen Stipendiaten.