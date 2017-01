Schafe auf der Rennbahn – gibt's das? Jawohl, das gibt es!

28.01.2017, 21:58 Uhr

Auf der Turracher Höhe gab es des traditionelle "Schafrennen" und auch ein Wettrennen "Schaf gegen Mensch"!

2. Turracher Höhe Schafrennen

Die Geschichte spielt nicht in der Region und auch nicht in Tirol, ist aber auf alle Fälle lesenswert und bietet vielleicht einen Gedankenanstoß:Zahlreiche begeisterte Zuschauer waren beim 2. Turracher Höhe Schafrennen (Kärntnen) im tierischen Renn- und Wettfieber und feuerten die durchtrainierten Bergschafe tatkräftig an. Alsdurfte sichmit der Startnummer 14 über eine Extraportion Lämmerkorn und die Schäfer-Familie Lackner über eine Medaille freuen.

Schaf gege Mensch

Heuer erstmalig fand im Anschluss an das Schafrennen ein weiterer rasanter Bewerb statt, indem zwei mutige Teilnehmer mit den vierbeinigen Athleten um die Wette liefen. „Die Teilnehmer mussten sich im Vorfeld online bewerben und begründen, warum sie mit den Schafen ins Rennen gehen wollen,“ erklärt Elke Basler, Marketingchefin der Turracher Höhe. „Wir erhielten eine Vielzahl an wirklich lustigen und kreativen Mails, die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen“.Das Rennen machten schlussendlich Michaela Wustinger aus Wien und Patrick Braess aus der Schweiz, die im Schafskostüm und mit einem schweren Rucksack auf den Schultern, die Herausforderung angenommen und mit den Vierbeinern um den Sieg gelaufen sind. Für ihren Einsatz und Mut erhielten die Läufer Hüttengutscheine und je zwei Tagesskikarten.Die scha(r)fe Veranstaltung fand schließlich bei der After-Race-Party im Goaßstall ihren stimmungsvollen Ausklang.