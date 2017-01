Rodel-WM: U23-Gold bei deutschen Festspielen

28.01.2017, 19:48 Uhr

Thomas Steu/Lorenz Koller siegten in der U23-Wertung – Penz/Fischler fehlen neun Tausendstel auf die WM-Bronzemedaille!

Nach Gold und Silber bei den gestrigen Sprint-Entscheidungen sicherten sich der Vorarlberger Thomas Steu und der Innsbrucker Lorenz Koller in der Doppelsitzer-Konkurrenz mit der in der Gesamtwertung zehntschnellsten Fahrt den U-23-Weltmeistertitel. Peter Penz und Georg Fischler, die nach der verletzungsbedingten Pause des Hintermanns mit der Silbermedaille im Sprint ein traumhaftes Renn-Comeback feierten, zeigten sich auch im heutigen Disziplinen-Rennen bestens aufgelegt und verpassten als Vierte um lediglich neun Tausendstel Sekunden ihre zweite Medaille binnen 24 Stunden. Deutschland feierte angeführt von Toni Eggert und Sascha Benecken einen Dreifach-Erfolg.

Stimmen

Kein Erfolg bei den DamenBirgit Platzer beendete das Disziplinen-Rennen der Damen als beste ÖRV-Pilotin auf Rang zehn, der Titel ging an die Deutsche Tatjana Hüfner. Erin Hamlin (USA) gewinnt Silber, die Kanadierin Kimberley Mcrae holt als dritte ihr erstes WM-Edelmetall. Miriam Kastlunger aus Innsbruck, im gestrigen WM-Sprint auf Rang acht, verpatzte den ersten Lauf und fuhr als 22. an der Final-Qualifikation (Top-20) vorbei. Besser lief es für Hannah Prock – die 16-Jährige unterstrich bei ihrem WM-Debüt mit Rang 18 ihr großes Potential, in der U-23 Wertung reichte es für Rang sieben.Am Sonntag folgt die Medaillenjagd im Einsitzer der Herren (10.15 Uhr), abgerundet wird das WM-Programm mit der Entscheidung in der Team-Staffel (15 Uhr).„Wir sind speziell im ersten Lauf nicht fehlerfrei gerodelt, zudem ist mir beim Start der rechte Patschen aufgeplatzt. Dass am Ende nur neun Tausendstel gefehlt haben ist ärgerlich, aber wir haben gestern zugeschlagen, sind wieder zurück und bilanzieren auf alle Fälle positiv. Nach Rücksprache mit der Teamführung werden wir beim Weltcup in Oberhof nicht an den Start gehen, um die Kräfte für die Olympiageneralprobe in PyeongChang zu bündeln. Das war bereits vor der Weltmeisterschaft abgesprochen.“„Die Materialabstimmung war speziell im ersten Lauf nicht ganz optimal, wir hatten aber auch ein paar kleine Fehler drinnen und sind mit unserer heutigen Leistung nicht restlos zufrieden. Dass es zum WM-Titel in der U-23 Kategorie gereicht hat freut uns natürlich und lässt uns positiv nach vorne blicken.“„Im Großen und Ganzen kann ich mit dem Ergebnis leben, ganz zufrieden bin ich aber nicht. Bei so knappen Zeitunterschieden darfst du dir nicht den kleinsten Fehler erlauben, meine Fahrten waren solide, aber eben nicht perfekt. In der morgigen Team-Staffel ist für uns sicher eine Medaille drinnen, ich hoffe meinen Beitrag für einen erfolgreichen WM-Ausklang leisten zu können.“