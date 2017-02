Seidemann: "Innen hui mit viel Neu!"

02.02.2017, 19:29 Uhr

Erwin Seidemann baut seinen Blumenpark um – der Verkauf läuft aber ungestört weiter!

Meistergärtner Erwin Seidemann plant mehrere Umbauten in seinem großflächigen Blumenpark zwischen Völs und Kematen. Die erste Etappe wurde bereits in Angriff genommen. "In der ersten Phase handelt es sich quasi um einen Umbau light", informiert Erwin Seidemann. Erste Arbeiten sollen bis zum Valentinstag abgeschlossen sein, die zweite Etappe folgt im März. Was die Blumenpark-Gäste dann erwartet, beschreibt der Bauherr wie folgt: "Außen wie gewohnt, aber mit neuem Logo. Innen hui mit viel Neu und frischen Aktivitäten wie z.B. Erwins Gartenschule!"

Dritte Etappe

Den Arbeiten im Innenbereich soll ab Juni 2018 die dritte und schwerste Etappe folgen, wenn die Glashäuser einer kompletten Neugestaltung unterzogen werden. "Wichtig für unsere Kunden ist aber derzeit nur eines: Der Verkauf geht ungestört weiter", so der Meistergärtner, der auch weitere musikalische Aktivitäten ankündigt. "Die beliebten Musikmatineen am Sonntag finden natürlich auch weiterhin statt – so ist bereits amder alte Haudegen Sepp Messner Windschnur (Mundartmusiker; die Red.) ab 10.30 Uhr zu Gast. Beste Unterhaltung ist dabei garantiert, und ich möchte alle herzlich dazu einladen!"