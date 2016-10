Buchpräsentation & Lesung

AT

, Krumbach , 2851 Krumbach AT

Museumsdorf Krumbach , Krumbach , 2851 Krumbach AT

Mitterecker mittendrin

Getraud Mitterecker, Autorin und Malerin stellt ihr erstes Buch vor, erschienen im CCU- Verlag (2016). Die Künstlerin wohnte am Fuße der Bergkirche in Pitten, als ihr eines Tages die Idee kam, dies bildlich festzuhalten. Mit viel Liebe im Detail entstanden farbenprächtige Aquarellmalereien, die sie autodidaktisch zu Papier brachte. Das nun entstandene Sammelsurium beeinhaltet Kunstwerke aus der Buckligen Welt, Historisches und Gedichte der Künstlerin. Seit 20 Jahren schreibt und malt sie über ihre Heimat. Sie ist sehr gefühlvoll, deren Ausdruck auch in den Malereien immer wieder zum Vorschein kommt. Die Farben und Motive der Bilder verschmelzen ineinander wie Zartbitterschokolade auf der Zunge. Bei der Präsentation ihres Buches werden nicht nur die Künstlerin selbst, sondern auch andere Autorinnen und Autoren der Literaturplattform Bucklige Welt mit ihren Lesedarbietungen präsent sein.