Starke Österreicher treffen in der Arena Nova auf den Team Olympiasieger und amtierenden Team Europa- und Weltmeister Jur Vrieling (NED)

04.10.2016, 17:59 Uhr

Wiener Neustadt : Arena Nova |

Apropos Pferd & CSI2* Arena Nova 2016/ Wr. Neustadt - Seit 25 Jahren wird die Arena Nova in Wr. Neustadt Anfang Oktober für vier Tage zum Pferdesport Hotspot, denn die Apropos Pferd verbindet Messe, Show und Spitzensport. Mit ihren 30.000 Besuchern bildet die Apropos Pferd seit 19 Jahren einen einzigartigen Rahmen für das internationale Springturnier CSI Arena Nova um den Großen Preis vom SPORT.LAND.NÖ.

APROPOS PFERD 2016

In insgesamt 22 Springprüfungen von der Ponyklasse über Junioren- und Jungpferdespringen bis hin zu den 2-Sterne Profi Touren „Gold, Silber, Bronze“ kämpfen Reiter aus 10 Nationen um ein Preisgeld von 90.000.- Euro und wertvolle Weltranglistenpunkte. Allen voran der Team Olympiasieger von London (GBR) 2012 und amtierende Team Welt- und Europameister Jur Vrieling (NED). Österreich hat der Nummer 72 der Welt aber einiges entgegen zu setzen.Hugo Simon ist mit seinen 74 Jahren und drei Siegen (2003, 2014, 2015) im Großen Preis vom SPORT.LAND.NÖ. der älteste Springreiter, der je einen internationalen Grand Prix gewinnen konnte und der einzige, der bisher drei Mal in der Arena Nova gewinnen konnte. 2016 könnte er einen weiteren Rekord aufstellen und drei Grand Prix Siege in Folge erreiten. Unterstützung bekommt der Wahl Österreicher unter anderem von der amtierenden Österreichischen Staatsmeisterin und Tochter von Star-Dirigent Herbert von Karajan, Isabel Roman-Karajan (S), der amtierenden Staatsmeisterin und Bundesländer Mannschaftsmeisterin in der Vielseitigkeit Charlotte Dobretsberger (NÖ), dem Casino Grand Prix Gesamtsieger 2016 Dieter Köfler (K), dem NÖ Landesmeister Christian Schranz und dem Steirischen Landesmeister Mario Bichler sowie den Nachwuchs EM Teilnehmerinnen Marie Sebesta (W), Anna Markel (NÖ) und Lisa Schranz (NÖ).CSI2* Arena Nova06.-09. Oktober 2016 www.csi-arenanova.at Eintritt im Messepreis inkludiert4 Hallen (11.500 m²) + Freigelände (ca. 33.000 m²)06. – 09. OKTOBER 2016täglich 9:00 - 19:00 UhrEintrittspreise:Erwachsene … € 18,00Uniformierte, Studenten … € 16,00Senioren Donnerstag und Freitag … € 10,00Senioren Samstag und Sonntag … € 16,00Behinderte mit Ausweis … € 16,00Familienkarte bis 3 Kinder/2 Erw. … € 45,-Blinde/Rollstuhlfahrer + Begleitperson … je € 10,00Kinder (6 bis 15 Jahre) … € 10,00Freitag Nachmittag Erwachsene … € 9,00, Kinder … € 3,00Donnerstag Familientag – Erwachsene € 13,00 & Kinder 6 bis 15 J. € 3,--Tickets im Vorverkauf über TicketJet Diese Pressemitteilung wurde von EQUESTRIAN WORLDWIDE – EQWO.net im Auftrag des CSI2* Arena Nova verfasst.