Der Erfolgsautor Gerald Eschenauer ist auf Lesetour quer durch Österreich und gastiert am Montag, dem 12. Dezember, im Lavanttal und liest im Festsaal des Wolfsberger Rathauses ein "Best Of" seiner Texte.

Begleitet wird der Autor am Akkordeon von Ján Kubiš aus der Slowakei.Beginn der Lesung istbei freiem Eintritt.