Der Kulturverein "WolfsROCK" veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Juz Wolfsberg am Freitag, dem 30. Dezember, die Charity-Veranstaltung "Christmas in your heart – Rock-Cover-Night" um mit den freiwilligen Spenden Kärntner Familien in Not zu helfen.

Auch heuer werden von Musikern wie den Mitglieder von "sPout", "Jenny K.", "Sounddealer" und "Rotten Cold" Metal- und Punk-Rock-Klassiker gecovert.Beginn ist