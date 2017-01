Juxlauf auf Skiern mit WAC-Stars auf der Koralpe

19.01.2017, 15:40 Uhr

Skifahren für den guten Zweck: Am 5. Februar steigt auf der Koralpe das Gaudi-Rennen der WOCHE.

Nenngeld ist Spende

Wer Gutes tun und Spaß haben will, schnallt beim von der WOCHE präsentierten Gaudi-Rennen am Sonntag, dem 5. Februar, ab 10 Uhr mit Lavanttaler Persönlichkeiten auf der Koralpe die Ski für den guten Zweck an.Der Erlös aus dem Nenngeld für Erwachsene (15 Euro) und Kinder (fünf Euro) kommt der Tagesstätte Bad St. Leonhard zugute. "Zum 20. Geburtstag der WOCHE im Vorjahr haben wir in allen Bezirken 20 Projekte organisiert", erzählt Petra Mörth, die Redaktionsleiterin der WOCHE Lavanttal, die selbst mitfährt. Mit dem Benefiz-Juxlauf gelangt das zweite Lavanttaler Projekt heuer Anfang Februar im Skigebiet Koralpe zur Umsetzung. Dass der Spaß an diesem Skitag nicht zu kurz kommt, dafür sorgen beim Gaudi-Rennen auch die Partner der WOCHE. Mit den Fixstartern WAC-Präsident Dietmar und Waltraud Riegler stellen sich an diesem Tag auch einige Stars der Lavanttaler Bundesliga-Elf in den Dienst der guten Sache. Mit Unterstützung der Sponsoren Lavanttaler Obst, Knusperstube und Fleischerei Kriegl wird das WOCHE-Team rund um Geschäftsstellenleiterin Silke Stippich auch für das leibliche Wohl sorgen. "Ich freue mich beim Gaudi-Rennen für den guten Zweck auf ganz viele Teilnehmer", so Stippich.

Natürlich auch Après-Ski

In den Dienst der guten Sache stellt sich am 5. Februar auch DJ Beatmaster Megy. Als Moderator serviert Daniel Megymorecz den Teilnehmern und Zuschauern auch Après-Ski-Hits.-Rennen für den guten Zweck am 5. Februar auf der Koralpe teilnehmen will, kann das Nenngeld auch in der Geschäftsstelle der WOCHE Lavanttal entrichten. Nähere Informationen unter der Telefonnummer 0664/80 666 66 75.