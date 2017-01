Preitenegg: Autolenker (21) krachen frontal zusammen

28.01.2017, 10:37 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern am Nachmittag erlitten zwei Preitenegger Verletzungen unbestimmten Grades.

. Auf der Packer Bundesstraße (B 70) in der Lavanttaler Gemeinde Preitenegg stießen gestern eine 21-jährige Autolenkerin sowie ein 21-jähriger PKW-Lenker frontal zusammen. Die 21-jährige Autolenkerin aus Preitenegg war mit ihrem Fahrzeug zuvor aus unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite geraten. Laut den Beamten der Polizeiinspektion (PI) Preitenegg erlitten beide Preitenegger Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettungsmannschaft transportierte die Verletzten in das Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg. An beiden Fahrzeugen entstand laut Unfallbericht Totalschaden.