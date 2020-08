Beim designierten Treffpunkt „Talstation der Vermuntbahn“ in Partenen fanden sich bei strahlend schönem Wetter 10 Mitglieder des Pensionistenverbandes (PVÖ) Partenen ein, um die Wanderung der Ill entlang nach St. Gallenkirch anzutreten. Anfangs folgte man traditionellen Wegen, die nicht immer der Ill folgten, doch ab der Gaschurner Wassersport-Anlage „Mountain-Beach“ war unser Wanderweg bis nach St. Gallenkirch „Valisera-Talstation“ perfekt. Der gutgepflegte Ill-Ufer-Waldweg spendete während der heißen Witterung angenehmen, kühlenden Schatten. Als absolutes Highlight dieser Wanderung entpuppte sich die am Weg liegende „Aquarena“ im Gortipohler Ortsteil „Brönna“, wo man sich zur Rast setzen und auch kühlende Wasseradern barfuß durchwaten konnte. Das letzte Wegstück bis nach St Gallenkirch „Parkplatz Valiserabahn“ schafften wir dann gut ausgerastet in 45 Minuten. Im dortigen Gasthaus „Boda Stoba“ fand diese ausgezeichnete Wanderung seinen Abschluß. Ein großes Lob dem PVÖ-Wanderführer Ludwig Maier!

Alle Bilder von unseren Aktivitäten finden sie auf unserer Homepage: www.pv-partenen.at Rubrik „Galerie“