Im Gasthaus Simon in der Dresdner Straße 72 wird Hausmannskost und Gastfreundlichkeit groß geschrieben.

WIEN/BRIGITTENAU. "Eigentlich hätte ich Fleischer werden sollen", erinnert sich Herbert Simon, der mit seiner Frau Andrea das Gasthaus Simon in der Dresdner Straße 72 betreibt. Für den Niederösterreicher kam es aber anders: "Nach meiner Koch- und Kellner-Lehre habe ich 1998 hier als Küchenchef begonnen. Zehn Jahre später habe ich den Betrieb übernommen."

Heute ist der 48-Jährige mit Leib und Seele Gastwirt. Schnitzel, Knödel, Rostbraten - auf der Speisekarte findet sich vieles, was satt macht und schmeckt. "Die meisten Gäste kommen aus den umliegenden Büros und Magistratsabteilungen", weiß Andrea Simon, "unser Mittagsmenü ist aber im ganzen Grätzel beliebt."

Fleisch und fleischlos

Die Wirtsleute achten bei der Menügestaltung auf Abwechslung, ein paar Fixpunkte gibt es aber immer: "Wiener Schnitzel steht so gut wie immer drauf, dazu wird bei uns immer auch etwas Vegetarisches gekocht", so die Wirtin. Weil die meisten Gäste zur Mittagszeit kommen, hat man während der Lockdowns auf Essensabholung gesetzt.

"Wir haben rund 80 Plätze für unsere Gäste, das wird auch gern für Firmen- oder Geburtstagsfeiern genützt", erklärt der Wirt beim Rundgang durch das weitläufige Lokal. Weil die Innenausstattung mit viel Holz bereits rund 80 Jahre alt ist, ist der Besuch wie eine kleine Zeitreise. "Bei den vielen modernen Bürogebäuden rundherum gefällt den Leuten unsere bodenständige Einrichtung umso besser."

Gibt es Nachwuchs im Familienbetrieb? "Unsere Tochter - aber obwohl wir wirklich alles versucht haben, möchte sie nicht ins Gastgewerbe. Sie hat sich in den Einzelhandel verliebt", sagt Andrea Simon schmunzelnd. "Wirt ist kein Beruf, sondern Berufung", ist sich das Wirtspaar einig, "man muss ein Herz dafür haben - in guten und in schlechten Zeiten."

Das Gasthaus Simon befindet sich in der Dresdner Straße 72. Geöffnet ist von Montag bis Donnerstag, 8.30-22 Uhr, sowie Freitag, 8.30-15 Uhr. An Wochenenden hat das Restaurant geschlossen. Mehr Infos erhalten Sie unter direkt hier online oder 01/333 62 45.

