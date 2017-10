Crazy Christmas - Weihnachtskomödie mit Gerald Pichowetz und Dorian Steidl

Es ist der 24. Dezember. Wie immer soll an diesem (h)eiligen Abend alles der Tradition gemäß sein. Nur der sonst so solide Gastgeber lässt auf sich warten. Als er endlich nach Hause kommt, ist er kaum wieder zu erkennen. Da treffen auch schon die Gäste ein. Kurz darauf klingelt es erneut. Doch statt dem Christkind steht die Polizei vor der Tür... Das kann ja heiter werden! In der rasanten Komödie von Robert Mohor lacht es sich mit Elisabeth Osterberger, Kerstin Raunig, Gerald Pichowetz und Dorian Steidl humorvoll durch den Advent.Vorstellungen:10. November bis 19. Dezember 2017 (Premiere: 13. November, 20 Uhr)Info:Tel.: 01 278 54 04