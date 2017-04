ELISA GEORGIANA DEDU IST DIE NEUE MISS VIENNA 2017 !

30.04.2017, 14:48 Uhr

Die 25 Jährige Floridsdorferin misst 179 cm und trägt Konfektionsgröße 38/40, als Ihr Hobby nennt Sie Familie und Freunde!Platz 2 ging an Sarah Chvala-Bloggerin-23 Jahre, 172 cm groß Ihre Konfektionsgröße 36.Platz 3 ging an Virginia Rohrhan-Unternehmerin-21 Jahre, 170 cm groß Ihre Konfektionsgröße 36.In der Promi Jury dabei- ESC Hoffnung -Nathan Trent der auch seinen Song für Kiev live performte, Miss Austria 2016 -Dragana Stankovic, Leiter Millenium City- Hermann Jahn, Ilja Jay-Blogger, Künstlermanagerin-Marika Lichter, Miss Earth 2012-Sandra Seidl, It- Girl Djana Pu, GF Wr.Bezirkszeitung-Maximilian Schulyok,Mister Vienna 2016-Chriatian Wolf!Durch den Abend führten mit einer kurzweiligen Doppelmoderation Veranstalter Chris Steiner und Miss Vienna 2016 Kimberly Budinsky!