Österreich bekommt ein Futsal-Nationalteam!

24.04.2018, 19:52 Uhr

Das lange Warten ist vorbei!



Ende voriger Woche hat der Österreichische Fußballverband (ÖFB) mit einem einstimmigen Beschluss des Präsidiums die Bildung eines Futsal-Nationalteams beschlossen. Das erste Spiel soll schon im Oktober stattfinden.Doch Moment, wer wird denn die Spieler Einberufen, Trainieren und Betreuen? Genau, ein geeigneter Trainer muss also her.Welche Kandidaten gibt es dafür: Einer aus dem Ausland? Der kennt allerdings die österreichische Futsal Szene wenig bis überhaupt nicht und hat auch, meiner Meinung nach, keine Möglichkeit mehr bis Oktober sich entsprechend über die Spieler und Mannschaften zu Informieren, da der österreichische Futsal, mehr oder weniger, in der Sommerpause ist.

wäre sicher ein guter Trainer, ist aber als Spieler bei Stella Rossa aktiv und wird noch die eine oder andere Saison in der Futsal-Halle sein technisches Können zum Besten geben.hat rund 10 Jahre bei SK Sturm Graz Fußball gespielt, spielte 16-mal für die österreichische Fußball Nationalmannschaft. Hat vor rund acht Jahren eine Saison beim 1. FSC Graz Futsal gespielt und vor rund 4 Jahren die Akademie Mannschaft von Sturm Graz in der 2. Futsal Liga für eine Saison betreut.(Seine Fußball-Karriere dürfte hinlänglich bekannt sein.) wäre auch ein guter Futsal-Trainer, denn er hat im Futsal stolze 120 Pflichtspieleinsätze, konnte 12 Titel im Futsal erringen und war auch erfolgreicher Co-Trainer bei Stella Rossa.ist seit rund 20 Jahren als Spieler, Trainer und Sportdirektor im österreichischen Futsal Sport tätig. Fünf Meistertitel mit Stella Rossa, 4-facher Cupsieger, 4-facher Ligapokalsieger, 3-facher Supercupsieger, mehrmals Veranstalter vom Futsal-Mitropacup, mehrmaliger Ausrichter und Organisator der UEFA Futsal Champions League Qualifikation. Durch diese Erfahrungen besteht auch eine augezeichnete europaweite Vernetzung im Futsalsport und ein enormes Fachwissen über internationale Trainingsmethoden und taktischen Feinheiten im Futsal.Wenn der ÖFB keine(n) Überraschungskandidaten aus dem Hut zaubert und objektive Kriterien wie Fähigkeiten, Fachwissen, Erfolge und internationale Erfahrung in das Auswahlverfahren einbringt, bleibt nach dieser Auflistung wohl nur einer übrig.Wer immer es auch werden wird, wünschen wir Ihm Glück und viel Erfolg für diese schwierige, ehrenvolle aber auch sehr verantwortungsvolle Aufgabe das österreichische Futsal-Nationalteam an die europäische Spitze heranzuführen.