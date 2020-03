"Manchmal ist es gut, wenn man klein ist, zwar selten, aber jetzt stimmt`s", sagte der Leiter der Kleinkunstbühne GRUAM Robert Mohor, deren Platzangebot weit unter den erlaubten 99 Sitzplätzen liegt. Er ist auch einer der wenigen politischen Kabarettisten mit einer fixen tagesaktuellen Veranstaltung der "Bilanz des Monats", die an jedem ersten Sonntag des Monats in der GRUAM als Matinee um 11 Uhr stattfindet. Hier wird der Politik des letzten Monats schonungslos auf den Zahn gefühlt. Deswegen kann er sich nicht verkneifen dazuzufügen, dass er glaubt, dass die Panik über das Coronavirus politisch künstlich hoch gehalten wird, denn "wer sich im Supermarkt um Nudeln raufen muss, hat keine Zeit nachzudenken, was in der österreichischen Politik schief läuft." Wer Denkanstöße braucht, kommt in die GRUAM.