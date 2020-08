In ihrem neuen Hörbuch verbindet das Duo aus dem 22. Bezirk österreichische Geschichten von der Donau mit poppigen Liedern.



DONAUSTADT. Sagenhafte Wasserwesen aus Österreich stehen im Zentrum des neuen Hörbuchs der Donaupiraten. Der Troubadour Blondel trifft auf Robin Hood, die Donaunixe und die Donaupiraten. Wiener Sagen und Wiener Geschichte werden kindgerecht aufbereitet und präsentiert.

Erzählt werden die Geschichten von Donaupiratin Josephine, ihr Kollege Donny liefert den Sound auf seiner Donaustromgitarre. Dazu gibt es Popsongs für Kinder von 5 bis 10 und ihre erwachsenen Mithörerinnen und Mithörer. Wenn sie gerade nicht in See stechen, hört das Duo auf die Namen Nina und Alfons Bauernfeind und ist in der Donaustadt daheim.

Die Band aus dem ASAGAN-Universum



Das Hörbuch kann man auch als eine Vertonung des aktuellen Buchs aus dem ASAGAN-Universum von Wolfgang Hartl verstehen. Hartl schreibt seit 2017 Kinderbücher die Geschichten und Geschichte in und rund um Wien zum Thema haben. "Wir sind die Band aus dem Buch", sagt Nina Bauernfeind. Ihr Partner und sie haben zunächst mit ihrem anderen Projekt La Fons mit Autor Hartl zusammengearbeitet. Daraus ist schließlich die erfolgreiche Kooperation rund um die Donaupiraten geworden, die die beiden für Konzerte schon in die Albertina und nach London geführt hat.

Die neue Hörbuch-CD wurde mit einem Crowdfunding-Projekt finanziert und ist ab sofort erhältlich, unter anderem auf www.donaupiraten.wien, im Handel und auf den gängigen Download- und Streamingplattformen.

Aber die Premiere will auch live gefeiert werden: Das zum Hörbuch passende interaktive Musiktheaterstück wird am 23. August, 13. September und 27. September im Usus am Wasser aufgeführt. Alle drei Termine sind ein Sonntag, Beginn ist jeweils um 11.30 Uhr. Karten sind online erhältlich.