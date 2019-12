Bären-Schau im Bezirksmuseum 22 am 24.12. ansehen

170 kleine und große Spielzeug-Bären aller Art sind am Dienstag, 24. Dezember, in der Zeit von 10.00 bis 13.00 Uhr, im Donaustädter Bezirksmuseum (22., Kagraner Platz 53/54, Altes Feuerwehrhaus) zu bestaunen. Zur Freude von Jung und Alt öffnet das ehrenamtlich tätige Museumsteam (Leitung: Helmut Just) alle Jahre wieder am Weihnachtstag die Pforten. Vom Türsteher bis zu einem Fischer und einem Brautpaar reicht die vielfältige Bären-Gesellschaft. Weihnachtsmann-Bären dürfen in dieser Schau nicht fehlen. Neben der „bärigen“ Sonder-Ausstellung „Es weihnachtet sehr, mit Puppen und Bär“ wird die Gemälde-Schau „Bunte Welten“ (Abstrakte und gegenständliche Bilder von Ewald Mayrl) gezeigt. Generell ist der Eintritt in das Bezirksmuseum Donaustadt frei. Spenden sind stets willkommen. Auskünfte: Telefon 203 21 26, E-Mail bm1220@bezirksmuseum.at.

Nach dieser Weihnachtsaktion bleiben die Museumsräumlichkeiten für kurze Zeit geschlossen. Am Mittwoch, 8. Jänner, nehmen die Museumsleute den Betrieb wieder auf. Mittwoch (17.00 bis 19.00 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) ist eine unentgeltliche Besichtigung der umfangreichen Dauer-Ausstellung zur Geschichte der Donaustadt und der Sonder-Ausstellungen (Ende: Sonntag, 26. Jänner) möglich. An Feiertagen und an schulfreien Tagen ist das Museum zumeist versperrt. Internet-Infos: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Künstler Ewald Mayrl:

www.ewald-art.at/ewald.html

Veranstaltungen im 22. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

Diese Info gebe ich gerne weiter. Foto ist von mir.