Im ursprünglichen Masterplan noch vorgesehen ist der Zugang zur Seestadt von der Niklas Eßlarn Straße einfach nicht gebaut worden. Man wollte die nötwendige Brücke über den Zubringer einsparen und ein Durchgang war aufgrund der angeblich so großen Anzahl an abgestellten Zügen auf 4 Gleisen nicht möglich.

Nun liegt der Zubringer seit Monaten brach, da die Geleise an 2 Stellen entfernt wurden und offenbar fehlen sie niemanden. Da könnte man doch einfach die Niklas Eßlarn Straße verlängern, und sei es nur als Fuß- und Radweg zur U2. Wir, die wir im Osten der Seestadt leben könnten dann viel einfacher deren Angebote nutzen und auch der Zugang zur U2 wäre viel kürzer, womit wir nicht mehr vom Bus nach Aspern Nord abhängig wären.

Schön wär's!