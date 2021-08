Die Donaustadt hat eine neue Buchautorin, die soeben ihren ersten Roman veröffentlicht hat:

VERLORENE SPUREN von Gloria Thomas.

Gloria Thomas, Jahrgang 1963 und geboren in Wien und aufgewachsen in Floridsdorf, lebt mit ihrer Familie seit 23 Jahren in der schönen Donaustadt.

Mit ihrem ersten Roman, einer Familiengechichte rund um ein altes Geheimnis, hat sie bereits vor dem Millenium begonnen und ihn nun im Lockdown vollendet.

Zum Inhalt:

Hätte Annas große Schwester Irene geahnt, was Anna beim Ausräumen der Wohnung ihrer Mutter beim Ausräumen einer Kommode findet, wäre sie sicher selbst nach Linz gekommen.

Aber sie hatte keine Ahnung, dass ihre Mutter Zeugnisse eines brisanten Geheimnisses aufbewahrt hatte, sie wusste ja nicht einmal, dass es diese Spuren überhaupt gab…

Außerdem fiel Irene und ihrem Mann zunehmend auf, dass ihr Sohn Julian so gar keine ihrer Eigenschaften teilte. Deshalb misstrauisch geworden, ließ Peter, Irenes Mann, einen Vaterschaftstest durchführen – mit erstaunlichem Ergebnis…

***

Der Roman ist in allen Buchläden, sowie auch online bestellbar.