Jubiläum: 100. Basisturnier im Burgenland

Am 9. Jänner 2022 wurde - inmitten all dem Corona-Wahnsinn - in der Landeshauptstadt Eisenstadt (Billard & Dart Sportzentrum Burgenland) das 100. Basisturnier der Verbandsgeschichte ausgetragen. Man kann jetzt sagen "von 2005 bis 2022" oder "von Chistoph Zottl bis Patrick Butora". EINER war bei jedem einzelnen Turnier als Funktionär wie auch als Spieler mit dabei: BBSV/SP-Präsident Alfred Bitriol.

Von den drei Landesverbands-Gründungsvätern Robert Kudrna (leider bereits verstorben), war neben Alfred Bitriol auch Markus Heinrich anwesend und zwar ebenfalls aktiv als Spieler, wie auch in seiner Funktion als Veranstaltungsleiter. Als Turnierleiter fungierten Alfred Bitriol, Patrick Butora und Benjamin Schrauf. Gespielt wurde in der Disziplin 10er-Ball.

Als Sieger des Turniers ging Patrick Butora (BSV Pegasus Eisenstadt), nach einem "6:3"-Erfolg über Roland Kiesl (PBC Pinkafeld), hervor. Butora kann sich somit "Jubiläumssieger" nennen. Auf die beiden dritten Plätze spielten sich Johann Schernthaner und Klaus Profunser (beide BSV Pegasus Eisenstadt). Mit Kiesl, Schernthaner und Profunser standen somit gleich drei Spieler der Klasse "Senioren" auf dem Podest. "Beste Dame" wurde Clarissa Stark (BSV Pegasus Eisenstadt) mit Platz 5, vor Vereinskollegin Barbara Bitriol. "Bester Jugendlicher" wurde Jörg Bitriol (landete ebenfalls wie seine Eltern auf Platz 9), vor seinen Brüdern Erik und Ralph.