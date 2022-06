GÄNSERNDORF. Zirkus AROS lädt alle Kids, die gerne aktiv Zirkusluft schnuppern wollen zu einwöchigen Camps. Ein Team von ausgebildeten Artisten führt die Teilnehmer durch die Projektwoche und weckt dabei spielerisch die Freude an Bewegung, entdeckt verborgene Talente und hilft dabei Verantwortungs- und Selbstbewusstsein aufzubauen. In einer Abschlussvorstellung vor großem Publikum erhalten die Teilnehmer die Anerkennung für Ihre Leistungen. Ein Abenteuer, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Termine: Montag 1.8.- Freitag 5.8, Montag 8.8.- Freitag 12.8. Montag 15.8.- Freitag 19.8. jeweils 9:00 - 16:00 Uhr.

Abschlussvorstellung jeweils Freitag 15:00 Uhr.

Der Zirkus befindet sich am Gelände gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr Gänserndorf, Siebenbrunnerstraße 3. Kontakt und Anmeldung: Markus Reinhard, +43 676 7222 678, bzw. office@circus-aros.at