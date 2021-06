GROSS-SCHWEINBARTH/POYSDORF. Leerstand ist besonders in ländlichen Gemeinden ein großes und aktuelles Thema. Aus diesem Grund startet die Kulturvernetzung NÖ für das Viertelfestival NÖ – Weinviertel 2022 einen speziellen Aufruf, Projektideen für die „künstlerische Zwischennutzung von temporären Leerstands-Objekten“ einzureichen. Konrket geht es um das Nachtwächterhaus in Poysdorf und das alte Gemeindeamt in Groß Schweinbarth – können bis 30. Juni 2021 Ideen sowie Konzepte entwickelt und eingereicht werden.

Die Projekte sollen sichtbare Aktivitäten im Ort auslösen sowie den Austausch mit und die Einbindung der Bevölkerung in die Projektentwicklung und -umsetzung beinhalten. Ziel sind die Entwicklung von nachhaltigen Ideen für gemeinsame und gemeinschaftliche Raumnutzungen die zu einer Belebung des Ortes führen.

Pro Ort wird eine Idee realisiert. Die Auswahl und Umsetzung erfolgt durch die jeweilige Gemeinde in Abstimmung mit dem Viertelfestival NÖ und der LEADER Region Weinviertel Ost.