Stockschützen: Turnier und Ehrungen

MATZEN. Nach den Einschränkungen durch die Pandemie organisierten die Matzner Stockschützen unter dem Motto "Verein hilft, die Feuerwehr braucht jeder!“ ein Wanderpokalturnier. Zehn Hobbymannschaften traten an und spielten in zwei Fünfergruppen. Sieger wurde der SC Matzen vor den Strasshofer Stockis, Absolut Violet und FF Raggendorf. Der Erlös geht heuer an die FF Matzen, nächstes Jahr wird die FF Raggendorf bedacht und 2023 die Florianis aus Kleinharras. Für die Organisation sorgte Obmann Karl Weinhold mit den Vereinsmitgliedern des ESV Matzen.

Seit 45 Jahren ist Alois Abraham aktiv bei den Matzner Stockschützen. Der Verein gratulierte und überreichte dem Jubilar ein Fotobuch und weitere Aufmerksamkeiten. Auch Gustav Eichinger, der seinen 60er und die 30-jährige Zugehörigkeit zum Verein feierte, sowie Erika Eichinger zu ihrem 80. Geburtstag wurden ebenfalls geehrt.