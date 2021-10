BEZIRK. In Hohenau haben 51 Teilnehmer mit sehr guten Ergebnissen den ersten Teil ihrer Basisausbildung Abschlussmodul Truppmann abgeschlossen. Elf Lehrbeauftragte sowie Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schicker, Eduard Kammerer, Johann Kindl, und Reinhard Bauer waren vor Ort.

Abrudern und Schulung

Am 9. Oktober wurde in Mannsdorf an der Donau das Abrudern durchgeführt. Die Zillen wurden aus dem Wasser gehoben und die Wasserdienstlände winterfest gemacht. Anschließend hielt Peter Kroiss der Berufsfeuerwehr Wien zum Thema Großschifffahrt, Gefahren, Einsatztaktik bei Brandbekämpfung sowie Gefahrenguttransporte und Menschenrettungen einen Vortrag.

Abschnittsfeuerwehrübung in Strasshof

22 Feuerwehren des Feuerwehrabschnittes Gänserndorf nahmen mit insgesamt 151 Mitgliedern bei der Abschnittsfeuerwehrübung teil. Trainiert wurden das Retten von Personen aus Höhen und Tiefen, Retten von Personen unter eingestürzten Betonteilen und ein Verkehrsunfall.

Der Einsatz von technischen Rettungsgeräten wie Dreibein, pneumatisches Hebekissen, hydraulische Rettungskomponenten erfordern nicht nur die ständige Einsatzbereitschaft der Technik, sondern auch das Fachwissen über den Einsatz der Geräte, welches nur durch wiederkehrende Ausbildungen und Übungen erreicht wird. Für die Führungskräfte ist die taktische Anwendung ebenso wichtig wie für die ausführenden Maschinisten.

Georg Schicker bedankte sich bei Reinhard Schuller und Christian Schantl sowie den Teilnehmern für die Ausarbeitung und Durchführung der Übung.