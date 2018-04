27.04.2018, 12:06 Uhr

Einladung zur Soiree mit Schmäh

GÄNSERNDORF. Die Jobwerkstatt Gänserndorf lädt am 30. Mai von 20 bis 23 Uhr zur Soiree mit Schmäh in die Jobwerkstatt in der Wienerstraße 9 in Gänserndorf. Für Unterhaltung sorgen Künstler, wie Pepi Hopf und Kane Meiers, sowie die Tanzschule Chris. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eintritt ist freie Spende.

Der Erlös wird für Therapien und unsere anderen Sozialprojekte verwendet. Bei Regenwetter findet die Veranstaltung im Arbeiterkammersaal in der Wienerstraße 7-8 statt.

