Vernissage & Swinging Music im EUSEUM Niederabsdorf

NIEDERABSDORF. Beim ersten Malworkshop im Niederabsdorfer „Dorfatelier“, stellten sich Künstler der Region unter Anleitung von Lilia Olchowa dieser Herausforderung. Die dabei entstandenen Werke, sowie eindrucksvolle Malereien und Handwerke von heimischen, im Verborgenen schaffenden Künstlern, werden bei einer Vernissage am 26. 10. um 17.00 Uhr erstmals gezeigt.

„The Swinging Sweethearts“ – 3 Herzen bringen gemeinsam mit Band und Moderator Michael Jedlicka die Seele zum Singen und Swingen. Die Wolkersdorfer Ladies geben erstmals ihr Debüt im nördlichen Weinviertel. Mit Songs wie: „Ich will keine Schokolade, Egon, Save the last last dance for me“ u.v.m. werden „Melody, Tweety und LaBase“ die Besucher in eine Zeitreise der Musik der 50er- und 60er-Jahre entführen. Konzertbeginn: 19.00 Uhr

EUSEUM Niederabsdorf, 26.10.2017. Vernissage 17:00 Uhr, Konzert „The Swinging Sweethearts“ 19:00 Uhr.

Kartenvorverkauf: € 10,-, Abendkassa: € 12,- Vorverkauf: 0664-5450490

E-mail: niederabsdorf@gmx.at

