Der Kneipp Aktiv Club Hollabrunn versucht trotz Pandemie und Einschränkungen mit den entsprechenden Maßnahmen Aktivitäten zu setzen.

HOLLABRUNN. Die Pandemie lässt keinen los. Die sozialen Strukturen wanken, da man sich wenig treffen kann. Der Kneipp Aktiv Club Hollabrunn unter der Leitung von Obmann Josef Widl hält dem entgegen. Wir reizen die jeweils geltende Verordnungslage voll aus. Verschiedene Gruppe turnen bereits wieder, die Kugel rollt auf der Kegelbahn, die Walker marschieren und die Spielgruppe trifft sich regelmäßig beim Rammel.

Aus der Frustration mit Bewegung

Begegnung, Bewegung und geistige Aktivitäten sind es, die uns aus der Corona Frustration herausbringen. Im Gegensatz zu anderen Vereinen bietet der Kneipp Aktiv Club Hollabrunn Begegnung, Bewegung und geistige Aktivitäten. Die tägliche persönliche Wasserkur in der Dusche bringt zudem den Kreislauf in Schwung und stärkt das Immunsystem. Das Programm ist besonders vielfältig: Neben den oben genannten Aktivitäten bieten wir regelmäßig tanzen, wandern in nah und fern, Rad fahren, Yoga.

Was 2022 noch kommt

Die Busreisen führen uns zum Lunzer See, eine Bahnfahrt mehrtägig nach Bad Ischl. Ein Kuraufenthalt in Bad Kreuzen oder Kur- und Wandertage in Puchberg am Schneeberg erfreuen unsere Mitglieder. Die 10-tägige Flugreise führt uns nach Korsika – Elba. Das Kulturangebot reicht von Konzerten bis Theater und Musicals in ganz NÖ. Regelmäßige Stammtische, ein lustiges Maifest sowie die Sonnwendfeier ergänzen das reichhaltige Programm. Interessiert? Kneipp Hollabrunn in Google eingeben und weiter informieren. Programme auch beim Kneippbrunnen in der Sitzendorfer Kellergasse oder beim Walker Treff beim Hubertus Denkmal.