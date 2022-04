Oberhollabrunn: Das Wasser, dessen Bezugsrecht seinerzeit mit so großen Kosten für unsere Badeanstalt erkauft wurde, ist leider trotz Filtern zumeist so unrein, dass das Baden in demselben sehr ungustiös ist. Es wäre dringend zu wünschen, dass mit den Arbeiten für ein Klärbassin sofort begonnen wird.

Deinzendorf: Am 11. d. M. fand hierorts die gründende Versammlung der freiwilligen Feuerwehr statt. Möge sich der junge Verein allseitiger Unterstützung erfreuen, wachsen, blühen und gedeihen.

Oberhollabrunn: Das von der Gemeinde mit den einleitenden Schritten zur Errichtung eines Museums beauftragte Komitee hatte für den 11. d. M. zahlreiche Einladungen an hiesige Persönlichkeiten zur Besprechung dieser Angelegenheit ergehen lassen. Allgemein wurde diese von der Gemeinde ausgehende Anregung freudigst begrüßt.