Fruchtsäfte aller Art jetzt neu am Bahnhof

HOLLABRUNN(da) Inmitten des Busbahnhof der Bezirkshauptstadt können sich Durstige jetzt freuen. Frische Fruchtsäfte aus der Region werden hier in einem Selbstbedienungsautomat in verschiedenen Größen angeboten.

Breites Sortiment

Von Marillennektar über Apfelsaft bis hin zum klassischen Traubensaft können die Kunden nun ihre Erfrischungssäfte für zwischendurch unkompliziert auswählen und gleich genießen.