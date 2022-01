Jungwinzer im Finale der „Schlossquadrat – Trophy“

Wilfried BAUER Jahrgang 1994, aus Jetzelsdorf im Pulkautal, stellt sich mit seinem profunden Kenntnissen um den Weinbau, die er in der HBLA Klosterneuburg und durch Auslands-Praktika in den USA, Australien und Deutschland erworben hat den Anforderungen der Fachjury.

JETZELSDORF. Im Schlossquadrat in Wien Margareten, ein Lokal mit international gastronomischer Vielfalt, in dem vier grundverschiedene Ambiente angeboten werden, wurde die persönliche Performance von Wilfried Bauer bei der Weinverkostung bestens zur Schau gestellt.

Sechs Bewerber „rittern“ um die begehrte Trophy, die als Blattform zur Förderung junger, aufgeschlossener Winzer sehr begehrt ist. Die Teilnehmer kommen aus der Steiermark, Burgenland und Niederösterreich.

Alles ist interessant

Aufgewachsen ist Willi im Familienbetrieb seiner Eltern Gisele und Norbert Bauer, wo er von Jugend an, begeistert mitarbeitete und ihn alles rund um den Wein interessierte. Die Sorten, die Lagen, die Böden - er setzt auf Tradition und Innovation.

Die Hauptsorten sind der Grüne Veltliner, Riesling und Chardonnay, bei den Rotweinen, der Zweigelt und Blauburger, die auf mittlerweile 90 Hektar in 100 verschiedenen Lagen bewirtschaftet werden. Die Rotweinsorten werden ausschließlich im Holzfass gelagert, Weißwein je nach Sorte in Holz- und Stahltanks. Die Zukunft des Weinbaues durch den Klimawandel ist für den Jungwinzer heute schon Thema: "Laubpflege, Begrünung, Reifezeitpunkt, um nur einiges zu nennen, um die gewohnte Stilistik der Weine im Weinviertel zu erhalten, fordern uns. Die ständige Zusammenarbeit, der Erfahrungsaustausch mit vielen meiner Berufskollegen im Weinviertel ist hervorragend, dadurch sind wir alle national und international so erfolgreich."

Im Bezirk Hollabrunn, gibt es mit Nadine Schüller aus Pillersdorf (2016) und Daniel Jungmayer aus Ebersbrunn (2020) bereits zwei Sieger dieser „Schlossquadrat-Trophy“.