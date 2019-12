Der Hollabrunner Traditionsverein feierte zum Jahresschluss den Hunderter.



Hollabrunn (da). Mit einem zweitägigen Fest ließ der ATSV Hollabrunn (Athletik, Turn und Sportverein) auf seine Geschichte zurückblicken. Präsident und Altbürgermeister Helmut Wunderl begrüßte die Gäste in der Hollabrunner Sporthalle und betonte wie wichtig es ist, so eine gute Gemeinschaft zu haben.

Ehrenamtliche Arbeit

Stadionsprecher der ATSV und Landtagsabgeordneter Georg Ecker erwähnte in seiner Begrüßungsrede die viele und hochgeschätzte ehrenamtliche Arbeit der Funktionäre über all die Jahre. “Man muss ein großes Danke aussprechen, an alle die sich engagieren und für den Verein reinhauen“ , führt Ecker weiter aus. Er begrüßte die Stadträte Kornelius Schneider und Wolfgang Scharinger, sowie einige Gemeinderäte.

Stolz auf den Nachwuchs

Die Nachwuchsarbeit in der Bezirkshauptstadt kann sich sehen lassen, wie Kassier Christoph Savanjo erzählt: “Auf die 120 Kinder und Jugendliche sind wir wirklich stolz als Verein.“ Auch Obmann Reinhard Köck schwärmt in höchsten Tönen: “Ich bin vor allem den Trainern der Kleinen dankbar, sie bringen immer wieder einige Spieler in der Kampfmannschaft, genau das ist unser Weg.“

Musik durfte nicht fehlen

Am Eröffnungstag spielte die Band „The Good Company“ groß auf und begeisterte die Gäste in der Sporthalle. „Die wilden Kaiser“ ließen am zweiten Tag die Herzen der Besucher höher schlagen. Die Stimmung gelangte bis zur Verlosung an den Höhepunkt. 100 Preise gab es zu gewinnen, wobei der Hauptpreis ein ATSV Mannschaftswagen - ein zwei Jahre alter Suzuki Baleno war. Die glückliche Gewinnerin ist Linda Savanjo, die selbst zwar nicht anwesend war, dafür ihr Mann Christoph Savanjo.

Nachgeschenkt:

Ehrenamt wird geschätzt

In den Reden von Wunderl und Ecker war eines klar herauszuhören: Der Verein ist nicht nur auf den Nachwuchs stolz sondern auch auf die ehrenamtlichen Helfer und den Vorstand, welche das Grundfundament vom Verein bilden. Ohne diese Leute könnte der ATSV (und auch so viele andere Vereine) nicht überleben.

Nachdem es in Hollabrunn fast über 60 Jahre zwei Vereine (anfangs Turnverein, ab 1923 Sektion Fußball) gab, entschloss man sich 2007 wieder gemeinsame Wege zu gehen um gemeinsam stark zu sein. Dieses Konzept ging auf und wurde gefeiert.